مخاوف إسرائيلية من هجمات إلكترونية خطيرة

كشف مراقب الدولة الإسرائيلية "متنياهو أنجلمان"، عن مخاوف حقيقية لدى المنظومة الأمنية من تعرض أنظمة الحواسيب لهجمات إلكترونية خطيرة.



ووفقًا له، يدرس في المرحلة القادمة، إنشاء قسم سايبر تكون مهمته الإشراف على المعلومات الحساسة في المؤسسات الإسرائيلية.



وأكد أن التغييرات التكنولوجية والاستخدام المتزايد لقواعد البيانات الرقمية يتطلب من إسرائيل الاستعداد، وضمان حماية أنظمة الحوسبة جيدًا، وضمان عدم وجود خوف من أي هجوم إلكتروني.



وأوضح "أنجلمان"، أنه يجب انشاء قسم ماهر ومحترف في مكتب مراقب الدولة يعمل على التنبيه المسبق عن أوجه القصور في مجال السايبر، وطرق التشغيل لتحسين أنشطة الأقسام المدققة في هذا المجال.



وتابع، يدور الحديث عن استمرار تطبيق "الإصلاح للنقد البناء"، والذي يركز على دراسة القضايا الاستراتيجية الوطنية، وموازنة المخاطر والتحديات التي تواجه الوزارات الحكومية والسلطات الحكومية.



وأضاف، يجب تعميق الرقابة الإلكترونية السايبرية التي تفحص مدى جهوزية النظم المحوسبة والهيئات المسؤولة عن تشغيلها في الأحداث السايبرية.