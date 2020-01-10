AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مخاوف إسرائيلية من هجمات إلكترونية خطيرة

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:46 م
مخاوف إسرائيلية من
مخاوف إسرائيلية من هجمات إلكترونية خطيرة
Advertisements
سمر صالح
كشف مراقب الدولة الإسرائيلية "متنياهو أنجلمان"، عن مخاوف حقيقية لدى المنظومة الأمنية من تعرض أنظمة الحواسيب لهجمات إلكترونية خطيرة.

ووفقًا له، يدرس في المرحلة القادمة، إنشاء قسم سايبر تكون مهمته الإشراف على المعلومات الحساسة في المؤسسات الإسرائيلية.

وأكد أن التغييرات التكنولوجية والاستخدام المتزايد لقواعد البيانات الرقمية يتطلب من إسرائيل الاستعداد، وضمان حماية أنظمة الحوسبة جيدًا، وضمان عدم وجود خوف من أي هجوم إلكتروني.

وأوضح "أنجلمان"، أنه يجب انشاء قسم ماهر ومحترف في مكتب مراقب الدولة يعمل على التنبيه المسبق عن أوجه القصور في مجال السايبر، وطرق التشغيل لتحسين أنشطة الأقسام المدققة في هذا المجال.

وتابع، يدور الحديث عن استمرار تطبيق "الإصلاح للنقد البناء"، والذي يركز على دراسة القضايا الاستراتيجية الوطنية، وموازنة المخاطر والتحديات التي تواجه الوزارات الحكومية والسلطات الحكومية.

وأضاف، يجب تعميق الرقابة الإلكترونية السايبرية التي تفحص مدى جهوزية النظم المحوسبة والهيئات المسؤولة عن تشغيلها في الأحداث السايبرية.
Advertisements

ترشيحاتنا

أنثى فيل ترفس صديق ابنها في حركة خبيثة قبل أن تراه أمه

قصف بطائرات مجهولة..مقتل 8 أشخاص من عناصر الحشد الشعبي في غارات على شرق سوريا

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

فيديوجراف| هاري وميجان يتسببان في أزمة ملكية بـ بريطانيا

رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني يكشف حقيقة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ

مسلح يفتح النار على مول تجاري.. فيديو

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس غدا السبت.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها