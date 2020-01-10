صباح الابتسامة.. هكذا أطلت نسرين طافش على جمهورها



"يسعد صباحك وكل أوقاتك الله يسعدك ويحميكي"_،"أحلى صباح علي الضحكة الجميلة دي"_،"صباحنا جمالك وجمال قلبك"_،"فدوة لضحكة الحلوه"_،"احلى صباح لهاي الضحكه الحلوة".



وتشارك نسرين طافش حاليا فى تصوير مسلسل"ختم النمر"، مع أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى.



يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.



وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.













نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صور جديدة على من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.وظهرت نسرين طافش بجاكيت فرو باللون البنى، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابه وعلقت على الصورة قائله:"صباح الابتسامة للقلوب الطيبة .. صباح الرضا للقلوب المطمئنة بالله".وتفاعل مع الصورة عدد كبير من محبيها وجاءت تعليقاتهم كالتالي: