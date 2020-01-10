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فن

أحلى منوش.. منة فضالى تخطف الأنظار بأحدث ظهور في أسوان

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة منة فضالى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الجديدة

وظهرت منة فضالى بلوك كاجوال من احدى المركب بأسوان  وارتدت منة فضالى بنطلون جينز و تيشرت أسود و نظارة شمس واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة لإبراز الإطلالة

ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى منة فضالى و جاءت أبرز التعليقات :

منورنا فى بلدك الثانى , أحلى منوش , أحلى مكان فى مصر .

وتستكمل منة فضالى تصوير مسلسل "مقابلة السيد آدم" فى سوريا والذي يعد التجربة الأولى لـ منة فضالي في الدراما السورية.

وتدور أحداث المسلسل حول الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأعلنت الفنانة منة فضالي، عن انسحابها من فيلم "ماكو" بالرغم من تصوير مشاهد دورها بالفيلم مع فريق العمل لفترة دامت لـ عدة أشهر.
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