AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كاتب إسرائيلي يكشف سر قلق بوتين من نشوب حرب بين إيران وأمريكا

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:25 م
كاتب إسرائيلي يكشف
كاتب إسرائيلي يكشف سر قلق بوتين من نشوب الحرب
Advertisements
سمر صالح
كتب الكاتب السياسي الإسرائيلي "عوديد جرانوت" مقالًا بصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الجمعة حول القلق الروسي من نشوب حرب بين إيران وأمريكا.

وقال "عوديد جرانوت" إن زيارة الرئيس الروسي بوتين المفاجئة إلى سوريا، برفقة وزير دفاع سيرجي شويجو وضباط روس كبار وكذا لقائه بشار الأسد في مقر قيادة الجيش الروسي بدمشق، حظيت بعناوين عادية في وسائل إعلام الدولية.

وتابع الكاتب الإسرائيلي أن قلق بوتين يمكن أن يشهد عليه الرد الروسي المنضبط على العملية الأمريكية فإيران وروسيا، ظاهرًا، حليفتان ومؤخرًا أجرتا مناورات في شمال المحيط الهندي وكان يمكن أن نتوقع من بوتين توجيه اتهامات شديدة لترامب على "الفعلة عديمة المسؤولية" التي اتخذها؛ وأن يبدي تعاطفًا مع بكاء خامينئي فيؤيد حق إيران في الانتقام ولكن كل هذا لم يحصل فقد شجب الروس بلهجة هزيلة واكتفوا بمكالمات مواساة للمسؤولين في موسكو مع نظرائهم في طهران. 

وأفاد "عوديد جرانوت" أنه يجب أن نتذكر بأن بوتين بطل العالم في العثور على فرص الكسب السياسي، وخبير أيضًا في تشخيص المخاطر ها هو يشم خطرًا بعد "سليماني" فرد منفلت العقال من الإيرانيين على اغتيال الجنرال تجاه أمريكيين في الشرق الأوسط لا بد سيجر رد فعل غير متوازن من القوة العظمى الأقوى في العالم سيؤدى إلى الاشتعال الكبير، اشتعال يمس بمصالح روسيا أيضًا.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أنه بطبيعة الأحوال، يتعلق هذان القلقان لدى بوتين بسوريا، التي هي معقله الأساسي في المنطقة الأول: في شرق الدولة، حيث قوات أمريكية وإذا ما حاول الإيرانيون المس بها، فستعمل أمريكا في سوريا، لا في شرقي الدولة، بل في كل مكان فيه ميليشيات مؤيدة لإيران وهذا سيحرج القوات الروسية المرابطة في سوريا والقلق الآخر هو أن تتلقى تلك المليشيات أمرًا من طهران للعمل ضد إسرائيل من الأراضي السورية، كجزء من حملة الانتقام على الاغتيال ويفهم بوتين أن إسرائيل لن تتجلد على عملية واسعة النطاق ضدها من خلف الحدود، بل قد تتجاوز خطوطًا حمراء، تقررت بين الدولتين، كضرب رموز النظام في دمشق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قنبلة إيران القادمة.. تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب مع إعلان الأولى تطوير برنامجها النووي.. وخبراء يحذرون من حربٍ قادمة

إسرائيل تجهز نفسها لحرب مع إيران.. أمريكا تقف سدا أمام اشتعال معركة طاحنة في المنطقة.. ونتنياهو: سنعمل على إحباط تهريب الأسلحة من طهران إلى سوريا والعراق

مسئول إيراني: إسرائيل ستتلقى ردًا على جرائمها في سوريا

بوتين يناقش مع نتنياهو هاتفيا قضايا يناقشها خلال زيارته إلى إسرائيل

حرب بين إسرائيل وروسيا.. نتنياهو يعلن مفاجأة

أخبار إسرائيل.. نتنياهو يعلن استقالته من مناصب وزارية.. مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 100.. عاصفة ممطرة تحطم البنية التحتية للاحتلال.. حرب بين موسكو وتل أبيب.. والتطبيع الكامل مع العرب الخطة المقبلة

ترشيحاتنا

بفستان من لابورجوازي.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هل يجوز الاقتصار على الفاتحة في الصلاة؟ .. الإفتاء توضح .. فيديو

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول فبراير.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

قناة أمريكية: إيران نظفت موقع تحطم الطائرة المنكوبة قبل وصول محققي أوكرانيا

مسلح يفتح النار على مول تجاري.. فيديو

بعد 43 يوما في ثلاجة الموتى .. دفن قتيلة محافظة صبيا والكشف عن مصير طفلها

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها