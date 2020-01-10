AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط طبيب بشري بالإسكندرية حاول استخراج تأشيرة بمستندات مزورة

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:24 م
ضبط طبيب بشري بالإسكندرية
ضبط طبيب بشري بالإسكندرية حاول استخراج تأشيرة بمستندات مزورة
Advertisements
أحمد عبد العزيز
ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على طبيب بشري لمحاولته الحصول على تأشيرة لإحدى الدول العربية باستخدام مستندات مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا يفيد تقدم طبيب بشرى، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، إلى الجهات المعنية للتصديق على 3 شهادات خبرة تفيد سابقة عمله بقسم النساء والتوليد ببعض المستشفيات على خلاف الحقيقة، وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المذكور واعترف بارتكابه الواقعة وحصوله على تلك الشهادات المزورة من أحد الأشخاص - جار تحديده وضبطه- مقابل 1500 جنيه للشهادة الواحدة.

وأضاف المتهم في التحقيقات أن حاول تقديم الشهادات لسفارة أحد الدول العربية للحصول بموجبها على تأشيرة ليتمكن من الحصول على فرصة عمل بها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | كيف أسقطت مباحث الأموال العامة "السفير" المتهم بالنصب على المواطنين

ضبط شخص حاول نقل ملكية سيارة بمستندات مزورة في مرور بنها

سقوط شخصين تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

تراجع كبير .. أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 10 يناير

داليا مصطفى تناشد متابعيها بالدعاء لوالدتها

تعرف على كيفية صرف إعانة البطالة بعد تطبيق قانون التأمينات الجديد

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي والقنوات الناقلة

اخبار الرياضة.. صدمات في الأهلي.. وحقيقة تفاوض الزمالك مع عبدالله السعيد

البترول أيضا يتراجع.. أسعار النفط اليوم تنخفض بسبب المخزونات الأمريكية

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الليبي

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

البترول أيضا يتراجع.. أسعار النفط اليوم تنخفض بسبب المخزونات الأمريكية

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة

بمكياج جذاب وإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير