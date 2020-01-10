ضبط طبيب بشري بالإسكندرية حاول استخراج تأشيرة بمستندات مزورة

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على طبيب بشري لمحاولته الحصول على تأشيرة لإحدى الدول العربية باستخدام مستندات مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.



تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا يفيد تقدم طبيب بشرى، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، إلى الجهات المعنية للتصديق على 3 شهادات خبرة تفيد سابقة عمله بقسم النساء والتوليد ببعض المستشفيات على خلاف الحقيقة، وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.



وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المذكور واعترف بارتكابه الواقعة وحصوله على تلك الشهادات المزورة من أحد الأشخاص - جار تحديده وضبطه- مقابل 1500 جنيه للشهادة الواحدة.



وأضاف المتهم في التحقيقات أن حاول تقديم الشهادات لسفارة أحد الدول العربية للحصول بموجبها على تأشيرة ليتمكن من الحصول على فرصة عمل بها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.