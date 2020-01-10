خبير: توفير السلع الأساسية يصب في استقرار الوضع الاقتصادي.. فيديو

أكد دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان أن توفير كافة السلع الأساسية يصب في استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام مؤكدا أنها أيضا تساهم في انخفاض معدلات البطالة، ووجود مناخ جيد وجاذب للاستثمار المحلي والعالمي.





وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان أن وجود حالة من حالات الإستقرار الإقتصادي تنعكس على كافة مؤشرات الاقتصاد الكلى وأيضا توفير السلع الإستراتيجية يكفي الاحتياطي للكميات إلى أكثر من 3 أشهر.





وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان أن توفير السلع بشكل جيد يرسخ معنى الولاء والمواطنة والانتماء لدى المواطن والحكومة تقوم بتوجيه هذا النوع من السلع الاستراتيجية بفصل الشتاء الذي يزيد فيه استهلاك المواطن يؤكد أنه بداية جني ثمار التنمية الاقتصادية.





وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان أن مصر تشهد نموًا اقتصاديًا، شهدت به مؤسسات اقتصادية عالمية وانعكست هذه الرؤية على مستوى ارتفاع خدمات لرفاهية المواطن.



