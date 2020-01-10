إنتاج ميكروباص محلي يعمل بالغاز الطبيعي للمشاركة في مشروع إحلال النقل الجماعي

أعلنت شركة الأمل لتصنيع السيارات في مصر وكيل لادا وبي واي دي وميكروباصات كينج لونج أنها ستعمل في خلال الفترة المقبلة على إنتاج قرابة 5000 ميكروباص من كينجح لونج بنظام الغاز الطبيعي للمشاركة بهم في مشروع إحلال النقل الجماعي في مصر؛ حيث أكدت الشركة أن هذه الميكروباصات ستكون بسعر مناسب أكثر للسوق المصري وبمواصفات مناسبة للعمل فيه.





وقالت الشركة إن الدولة تتجه إلى توفير حوافز لتصنيع الميكروباصات محليًا ومنها اعفاء مكونات الإنتاج للميكروباصات من الجمارك ورسوم التنمية.





وأوضحت الشركة أنه ينتظر زيادة المكون المحلي في صناعة الميكروباصات في مصر من خلال المشروع حيث سيشارك فيه الكثير من منتجي الميكروباصات في مصر بجانب شركات عالمية ستدخل مصر لأول مرة.



