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أخبار البلد

وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البريد واتحاد التمويل متناهي الصغر

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:18 م
عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات
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احمد عبد القوى
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بهدف توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الاتحاد للعملاء من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وذلك بحضور الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية. وقع مذكرة التفاهم عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، و مني ذو الفقار رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية الي تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وبهدف إتاحة المزيد من قنوات توصيل التمويل للمشروعات متناهية الصغر، ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر للحد من البطالة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري المتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

واشار عصام الصغير الي ان هذا الاتفاق له اهمية خاصة تتمثل في أنه يساهم في الوصول بخدمات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلى عملائه في مختلف المناطق والقرى والنجوع في كافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 الاف مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لأكبر عدد من المواطنين بكل سهولة ويسر خاصة في الدلتا وصعيد مصر

كما ينص البروتوكول علي تسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي ينتجها اصحاب المشروعات الصغيرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد، وفتح حسابات جارية لعملاء الجهاز وصرف المبالغ التي يقرضها للعملاء وتحصيل أقساط القروض والأخطار لسداد القروض لحظيًا

بالإضافة الى تقديم خدمات البريد السريع وتوصيل الطرود والحصول علي تقرير الاستعلام الائتماني عن عملاء التمويل متناهي الصغر وتبادل المعلومات الشهري بشأنهم من خلال الاتحاد لصالح أعضاء الاتحاد الذي يصعب عليهم الربط المباشر مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني أو التواصل الإلكتروني مع الاتحاد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لدى الهيئة القومية للبريد.
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