في الذكرى السادسة لرحيله.. حازم محرم تطلق حملة للكشف المبكر تشمل ٢٥٠٠ طفل وسيدة

أعلنت مؤسسة حازم محرم لتطوير الصحة والتعليم عن إطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على ٢٠٠٠ طفل بالإضافة للكشف المبكر عن هشاشة العظام ويشمل ٥٠٠ سيدة من سكان منطقة روضة السيدة زينب، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل مؤسسها وبالتعاون مع مؤسسة اسمعونا للخدمة المجتمعية والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.





وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجهات وزارة التضامن الاجتماعي والدولة بتحسين المستوى المعيشى لسكان المناطق العشوائية الخطرة الذين تم نقلهم مؤخرًا للمجتمعات السكنية الجديدة وخاصة منطقة روضة السيدة زينب.



