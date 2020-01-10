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أخبار البلد

في الذكرى السادسة لرحيله.. حازم محرم تطلق حملة للكشف المبكر تشمل ٢٥٠٠ طفل وسيدة

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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صدى البلد
أعلنت مؤسسة حازم محرم لتطوير الصحة والتعليم عن إطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على ٢٠٠٠ طفل بالإضافة للكشف المبكر عن هشاشة العظام ويشمل ٥٠٠ سيدة من سكان منطقة روضة السيدة زينب، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل مؤسسها وبالتعاون مع مؤسسة اسمعونا للخدمة المجتمعية والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجهات وزارة التضامن الاجتماعي والدولة بتحسين المستوى المعيشى لسكان المناطق العشوائية الخطرة الذين تم نقلهم مؤخرًا للمجتمعات السكنية الجديدة وخاصة منطقة روضة السيدة زينب.

ومن جانبه ، أكدت الدكتورة فائقة الأسيوطي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حازم محرم أن هذه الحملة وأهدافها تتوافق مع الأسس التي من أجلها قام الفقيد الراحل بتأسيس أحد المراكز الرائدة في مجال الأشعة التشخيصية والتحاليل وأهمها توفير أفضل تقنيات التشخيص الطبي التي تساعد الوقاية والعلاج المبكر.
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