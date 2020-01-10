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محافظات

حلاوة شمسنا.. طقس مشمس وجو معتدل يسود كافة أنحاء محافظة أسوان

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
لا تزال عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء محافظة أسوان المشتى العالمى وعروس الجنوب وجوهرة النيل الساحرة تنعم بالطقس المشمس الذى تتفرد به عن معظم مدن العالم والسماء الصافية والجاف والجو المعتدل والطبيعة الخلابة وهو الذى يسود كافة أنحاء المحافظة منذ صباح اليوم الجمعة .

وفى نفس السياق تشهد المناطق السياحية والأثرية توافد السائحين والزائرين عليها للاستماع بهذه المعالم وسط اعتدال الأحوال الجوية والطبيعة الخلابة الساحرة .

فيما تشهد حركة اللنشات والرحلات النيلية إنتظامًا فى مجرى نهر النيل ، بجانب إنتظام حركة الملاحة الجوية بالمطارات المختلفة ، وأيضًا على الطرق الداخلية والسريعة .

وقد سجلت درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9 درجة مئوية .

وكان خبراء الأرصاد قد توقعوا أن يسود اليوم الجمعة أﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔيفة إلى ﻣﺘﻮﺳطة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .
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