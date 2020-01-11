العربي الأفريقي يمنح شركة بريميوم تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه في 2020

على مدار الأعوام الماضية، نجح البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة بريميوم للخدمات الائتمانية الدولية في بناء شراكة تجارية قوية من خلال التعاون في سلسلة من المشروعات الناجحة، وقد جاءت ريادة العربي الأفريقي في تمويل عمليات شركة بريميوم من قدرته على فهم نموذج أعمال ونشاطات الشركة.



وفي ضوء هذه الشراكة المثمرة، منح العربي الأفريقي شركة بيرميوم تسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها مائتي مليون جنيه مصري لتنمية محفظة الشركة للتمويل الاستهلاكي، وقد سرعت هذه التسهيلات الائتمانية نشاط الشركة وساهمت في نموها، كما شارك العربي الأفريقي مؤخرًا في توريق محفظة الشركة بإصدار سندات ب 167 مليون جنيه مصري.



وعلى هامش هذه الشراكة، علق شريف علوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي: "نحن في البنك العربي الإفريقي الدولي نثق في الإمكانيات الهائلة والإستراتيجيات الطموحة لشركة بريميوم للخدمات الائتمانية الدولية، وقدرتها على الإستفادةمن النمو الهائل الذي يشهده قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية حاليًا."



وأضاف "علوي":" وقد انعكس النمو الهائل الذي حققته شركة بريميوم خلال العامين الماضيين في حجم تمويل الشركة، ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الشراكة وتحقيق أهدافًا جديدة معًا."



وتعليقًا على الشراكة التجارية الناجحة بين الطرفين، صرح السيد بول انطاكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريميوم، قائلا: "كانت بريميوم أول من قدم الائتمان الاستهلاكي في 2002، فإن استراتيجيتنا الفريدة والمتقدمة لتحصيل الديون التي تضمن للمستهلكين الحد الأدنى من معدلات التعثر في السداد، إلى جانب معايير الخدمة المتميزة، قد سمحت لنا بالحصول على هذا المستوي العالي من الثقة من مؤسسة مالية مرموقة مثل البنك العربي الأفريقي الدولي.".



وقال السيد رامي انطاكي المؤسس المشارك وعضو مجلس ادارة شركة بيرميوم: “ستستخدم شركة بريميوم العائدات من أحدث حزمة تمويلية من العربي الأفريقي لدعم استراتيجيتها التوسعية الجديدة للعام القادم، والتي تهدف إلى زيادة عدد فروع الشركة، وحجم محفظتها بالإضافة إلى طرح منتجات مالية جديدة، وتوقيع شراكات متعددة."



وأضاف "انطاكى"، أن " البنك العربي الأفريقي الدولي، الداعم الرئيسي لنا، ولعب دورًا محوريًا في دعم نمو الشركة على مر السنين ونحن ممتنون لدعمه المستمر."



