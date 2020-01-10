شاهد.. محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"صباح اليوم" المستشفى التخصصي بمدينة بنى سويف ،للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع "في ساعة متأخرة من مساء أمس"، اثر تصادم أوتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور ،حيث أسفر الحادث عن وفاة 2، وإصابة 25 آخرين عبارة عن سجحات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور،وحالتهم فوق المتوسطة.



حيث أكد مسؤولو المستشفى التخصصي أن الحادث أسفر عن إصابة 25 ووفاة 2 ، حيث استقبلت مستشفى بني سويف التخصصي 14 حالة ، منها 2 متوفين و2 مصابين مازالوا بالمستشفى لتلقي العلاح ، فيما خرجت 10 حالات بعد استقرار حالاتهم الصحية ، في حين استقبلت المستشفى الجامعي 13 حالة ، حيث تم خروج 12 حالة ، وتم الابقاء على حالة واحدة في العناية المركزة لاستكمال العلاج .



واطمأن المحافظ على الوضع الصحي لمصابي الحادث المتبقين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقرير حالتهم الصحية واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات في حالة أن تتطلب حالتهم المرضية ذلك .



كما شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة إستخراج تصاريح الدفن واجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهما ،موجها مسؤولي المستشفي بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتي تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي .



استقبل االمحافظ خلال الزيارة : الدكتور محمد جمال ، والدكتور محمد مصطفي نائبا مدير المستشفى ، وعدد من الأخصائيين القائمين على الرعاية الصحية للمصابين ، حيث أشاد المحافظ بالجهود التي بذلها الطاقم الطبي بالمستشفي في استقبال المصابين وسرعة إجراء الأسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.