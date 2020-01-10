AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم
زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"صباح اليوم" المستشفى التخصصي بمدينة بنى سويف ،للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع "في ساعة متأخرة من مساء أمس"، اثر تصادم أوتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور ،حيث أسفر الحادث عن وفاة 2، وإصابة 25 آخرين عبارة عن سجحات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور،وحالتهم فوق المتوسطة.

حيث أكد مسؤولو المستشفى التخصصي أن الحادث أسفر عن إصابة 25 ووفاة 2 ، حيث استقبلت مستشفى بني سويف التخصصي 14 حالة ، منها 2 متوفين و2 مصابين مازالوا بالمستشفى لتلقي العلاح ، فيما خرجت 10 حالات بعد استقرار حالاتهم الصحية ، في حين استقبلت المستشفى الجامعي 13 حالة ، حيث تم خروج 12 حالة ، وتم الابقاء على حالة واحدة في العناية المركزة لاستكمال العلاج .

واطمأن المحافظ على الوضع الصحي لمصابي الحادث المتبقين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقرير حالتهم الصحية واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات في حالة أن تتطلب حالتهم المرضية ذلك .

كما شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة إستخراج تصاريح الدفن واجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهما ،موجها مسؤولي المستشفي بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتي تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي .

استقبل االمحافظ خلال الزيارة : الدكتور محمد جمال ، والدكتور محمد مصطفي نائبا مدير المستشفى ، وعدد من الأخصائيين القائمين على الرعاية الصحية للمصابين ، حيث أشاد المحافظ بالجهود التي بذلها الطاقم الطبي بالمستشفي في استقبال المصابين وسرعة إجراء الأسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.
شاهد.. محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي
شاهد.. محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي
شاهد.. محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 37 مصابًا في حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا - قنا

رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس

إغلاق مطعم فول وطعمية بعد إصابة 6 طالبات باشتباه تسمم ببني سويف .. صور

محافظ الجيزة يوجه بتقديم الرعاية الصحية لمصابي حادث سقوط برج كهرباء أوسيم

محافظ بني سويف يزور المستشفى النموذجي.. ويطالب بالتنسيق اللحظي لسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.. صور

مصرع شخصين وإصابة 11 بينهم 3 أطفال في حوادث متفرقة ببني سويف

ترشيحاتنا

مدير كلية الدفاع الوطني السابق: 4 أنواع لـ حروب الجيل الرابع..فيديو

يورجن كلوب يعلن غياب رباعي ليفربول عن موقعة توتنهام

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. 20 مكافأة ربانية

شاهد.. ابنة قاسم سليماني تحمل السلاح خلال صلاة الجمعة

نسير بقوة وثبات.. الجيش الليبي يعلن عن تقدم جديد في مصراتة

هيكون معاهم.. ريهام سعيد تكشف سبب خوفها على ابنها

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الليبي

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

البترول أيضا يتراجع.. أسعار النفط اليوم تنخفض بسبب المخزونات الأمريكية

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة

بمكياج جذاب وإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير