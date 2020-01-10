بعد انقطاع الكهرباء 65 يوما.. أهالي قرية الظهير بالشيخ زويد يستغيثون لإنقاذهم من العطش

أرسل أهالى قرية الظهير جنوب الشيخ زويد شمال سيناء، استغاثة عاجلة إلى اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ، وأعضاء مجلس النواب والجهات المعنية، للتدخل من أجل عودة التيار الكهربائى إلي القرية، والمنقطع عنها منذ قرابة 65 يوما على التوالى.



ولفت الأهالي إلي أن كميات المياه التى تم تخزينها فى الخزانات والهرابات -خزانات إسمنتية تحت الأرض- قاربت علي الانتهاء وأن وجود الكهرباء يساعد علي رفع المياه من الآبار.



قال الدكتور خالد زايد، من أهالى القرية والبالغ عددهم نحو 250 مواطنا، إن القرية تعتمد على الآبار الأهلية الموجودة، إلا أن انقطاع الكهرباء حرم الأهالي من إمكانية تشغيل الآبار والحصول على المياه.



وأكد أن هناك كبار سن ونساء ومرضى وطلبة وموظفين ومدرسين، تحملوا الكثير من أجل الصمود فى المنطقة، برغم الظروف وعدم مغادرة المكان.



وأشار إلى أن أقرب تجمع به مياه، قرية الجورة، وتبعد قرابة 3 كيلو مترات ويتعذر نقل المياه؛ لأن التنقل يكون سيرا على الأقدام.



وأضاف: نرجو من المسئولين النظر بعين الرحمة إلى هؤلاء الصامدين، وحل مشكلتهم بالتعاون مع شركة الكهرباء.