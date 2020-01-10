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برلمان

وكيل قيم البرلمان: تفكير وزيرة الهجرة من خارج الصندوق حول المراكب من الموت إلى النجاة

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:48 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
أشاد أحمد مصطفى عبد الواحد عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب بجهود السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة والمصريين بالخارج فى مواجهة مشكلات الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أهمية المائدة المستديرة لتفعيل مبادرة "مراكب النجاة" التي نظمتها وزارتي الهجرة والتضامن الاجتماعي وشارك بها الجهات والمؤسسات المعنية وأكثر من ٤٠ منظمة من المجتمع المدني ممثلين عن مختلف المحافظات، وممثلين عن منظمات دولية، لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب. 

وقال "عبد الواحد" فى بيان اصدره اليوم أنه يجب على جميع الوزارات الاخرى والمؤسسات التنفيذية أن تساند جهود هذه الوزيرة الناجحة والتى لديها أفكار واستراتيجيات غير مسبوقة فى تاريخ العمل التنفيذى التقليدي للحكومات السابقة ووجه النائب أحمد مصطفى عبد الواحد تحية قلبية للوزيرة نبيلة مكرم لأنها لا تفكر فقط فى مواجهة مشكلات الهجرة غير الشرعية ولكنها تضع حلولا ابداعية ورائعة لم نتعود عليها من قبل من خلال وضع بدائل للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأوضح النائب، أن إطلاق الوزير لشرارة هذه المبادرة من محافظة الفيوم نهاية ديسمبر الماضي لا تزال أصداؤها تتواصل داخل محافظة الفيوم وكانت لها نتائجها الإيجابية لصالح أهالى وجماهير وشباب محافظة الفيوم. 

وأعلن "عبد الواحد" عن دعمه الكامل لجهود السفيرة نبيلة مكرم فى تنفيذ هذه المبادرة مطالبا من جميع المحافظين تقديم جميع أنواع الدعم لهذه المبادرة خلال زيارات السفيرة نبيلة مكرم لمحافظاتهم والإعداد الجيد من المحافظين للبحث عن بدائل لمواجهة الهجرة غير الشرعية كما تفكر وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج. 

وأكد أن أى محافظ يريد أن يحقق النجاح فى موقعه عليه الاستفادة من الأفكار الإبداعية والمستنيرة للسفيرة نبيلة مكرم وآنذاك ستكون لدى أى محافظ القدرة وتحقيق النجاح الكامل والحقيقى فى القضاء نهائيا على الهجرة غير الشرعية داخل محافظته لإنهاء ازمة مراكب الموت وذلك لن يكون إلا من خلال توفير فرص العمالة الحقيقية لأبناء وشباب محافظته وذلك لن يتحقق إلا بتغيير أسلوب تفكير كبار المسئولين التنفيذيين حتى يفكروا مثل السفيرة نبيلة مكرم من خارج الصندوق لأن هذا التفكير حول المراكب من الموت الى النجاة وأنه يجب على الجميع إذا أراد النجاح الابتعاد عن التفكير التقليدي والعقيم للحكومات السابقة والذى كان سببا فى حصد أرواح المئات والآلاف من خيرة شباب مصر الأبرياء داخل البحار بسبب الهجرة غير الشرعية.
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