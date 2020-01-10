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أخبار البلد

العصار يبحث سبل التعاون مع محافظ الدقهلية لتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين‎

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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كريم الخطيب
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي،الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث مجالات التعاون المشتركة لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التى تخدم المحافظة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ورحب العصار بالمحافظ وهنأه على تولى منصبه الجديد وأكد على تطويع جميع الإمكانيات والخدمات بالإنتاج الحربي لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة ومن بينها إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة (سندوب) كذلك تزويد المحافظة بالمعدات الخاصة بالتعامل مع المخلفات وذلك فى ضوء الاهتمام بتطوير منظومة إدارة المخلفات للمساهمة فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين كما تم بحث إمكانية تطوير منظومة تدوير المخلفات بالمحافظة كذلك تنفيذ محطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى.

بالإضافة إلى المساهمة فى تنفيذ أعمال الإنشاءات والصيانة ورفع كفاءة المباني والطرق والكباري بالمحافظة، إلى جانب توريد عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع والميكانيكية، وكذلك عدادات المياه ،وكذا توفير نظم التحكم الإلكتروني في إضاءة أعمدة الشوارع .

وتم التأكيد خلال اللقاء على حرص الوزارة على استغلال كافة إمكانياتها التكنولوجية والبشرية من أجل خدمة المشروعات القومية ، وكذلك تقديم الاستشارات الهندسية وأعمال تنفيذ المشروعات كاملة، وتقديم كافة أنواع الدعم من آلات ومعدات ثقيلة تدخل فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الدقهلية والمحافظات والجهات المختلفة بالدولة، وذلك فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والاعتماد على المكون المحلى وبما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن المصرى .

من جانبه،أعرب"مختار" عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية وإمكانات ومقومات تكنولوجية وبشرية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة بالدقة والسرعة المطلوبة، مؤكدا على استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التى سيتم تنفيذها بالاعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية وذات جودة متميزة وبما يتماشي مع تحقيق خطة محافظة الدقهلية وسياساتها في إدارة المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية للمحافظة والنهوض بها فى أقرب وقت وبالجودة المطلوبة لصالح خدمة المواطنين.

واتفق الطرفان على قيام لجنة مشتركة لتحديد أولويات وأوجه التعاون التي سيتم البدء بها بين الطرفين خاصة في مجال تدوير المخلفات .
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