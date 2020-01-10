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محافظات

أمطار غزيرة تضرب بورسعيد و خلو الشوارع من المارة.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شهدت شوارع محافظة بورسعيد هطول أمطار غزيرة عقب صلاة جمعة اليوم استمرار الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة من عدة أيام تتسم بالبرودة الشديدة. 

هذا وقد خلت شوارع الباسلة من المارة عقب سقوط الأمطار بغزارة و التي فاجأت المواطنين عقب صلاة الجمعة برغم سطوع الشمس لفترات علي مدار صباح اليوم 

وأصدر اللواء أركان حرب عادل الغضبان تعليمات بتحرك جهاز الإنقاذ والطوارئ بالتحرك لرفع أي تراكمات للمياه ومعاونة فرق الأحياء. 

وحذر المحافظ من التراخي في التعامل مع الأحداث الجوية واتخاذ الحيطة و الحذر حول محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالشوارع حفاظا علي حياة المواطنين. 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حالة الطوارئ في متابعة جميع المدارس التي تشهد أداء امتحانات النقل للمراحل التعليمية المختلفة بالإضافة إلى مدارس الثانوى و التي تشهد انتظام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى صباح السبت.
أمطار غزيرة تضرب بورسعيد و خلو الشوارع من المارة.. فيديو
أمطار غزيرة تضرب بورسعيد و خلو الشوارع من المارة.. فيديو
أمطار غزيرة تضرب بورسعيد و خلو الشوارع من المارة.. فيديو
أمطار غزيرة تضرب بورسعيد و خلو الشوارع من المارة.. فيديو
أمطار غزيرة تضرب بورسعيد و خلو الشوارع من المارة.. فيديو
أمطار غزيرة تضرب بورسعيد و خلو الشوارع من المارة.. فيديو
أمطار غزيرة تضرب بورسعيد و خلو الشوارع من المارة.. فيديو
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