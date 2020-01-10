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أخبار البلد

ضبط 30 كيلو شعر طبيعي مهرب مع راكب صيني في مطار القاهرة

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من خصل الشعر الطبيعى المستعار بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران الشركة الإماراتية رقم 923 القادمة من دبى اشتبه محمد موسى عبدالمالك مأمور تفتيش الركاب فى الراكب الصينى M . X والذى حاول استغلال الزحام وعودة المعتمرين والخروج مسرعا من الصالة.

وأضافت المصادر أنه بسؤاله عما إذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية فاجاب بالنفى وبدا عليه الارتباك، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY بمعرفة خالد محمد مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

وأوضحت المصادر، أنه بالعرض على مصطفى الجندى مدير الإدارة بالإنابة قرر لجنة لتفتيش حقائبه من عبد الرحمن الصياد، ومحمد سمير وحافظ المنشاوى تحت إشراف طاهر مكى مدير الحركة فتبين وجود 30 كيلو جراما من خصل الشعر الطبيعى مخبأة داخل الأكمام وبين طيات الملابس فى قاع الحقيبه.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 2 لسنة 2020.
ضبط 30 كيلو شعر طبيعي مهرب مع راكب صيني في مطار القاهرة
ضبط 30 كيلو شعر طبيعي مهرب مع راكب صيني في مطار القاهرة
ضبط 30 كيلو شعر طبيعي مهرب مع راكب صيني في مطار القاهرة
ضبط 30 كيلو شعر طبيعي مهرب مع راكب صيني في مطار القاهرة
ضبط 30 كيلو شعر طبيعي مهرب مع راكب صيني في مطار القاهرة
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