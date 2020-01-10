وزير الأوقاف: حب الوطن وحمايته جزء من جيناتنا الوراثية.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن واجب الوقت يقتضي منا ويحتم علينا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا صلبًا قويًا خلف قيادتنا السياسية وجيشنا وشرطتنا وخلف جميع المؤسسات الوطنية.



وأوضح «جمعة» اليوم في خطبة الجمعة بعنوان «السماحةُ عقيدة وسلوكا والاصطفاف الوطني واجب الوقت» بمسجد قصر عابدين، أنه تزامنًا مع افتتاح تجديد وترميم مسجد قصر عابدين، نبعث برسالة مفادها أننا أمة نبني ولا نهدم ونحافظ على ما نبني.



وأضاف أننا عندما نعمر مساجدنا وكنائسنا ودور عبادتنا؛ فإننا نعمر أوطاننا ونحق مقاصد أدياننا، مؤكدًا على أن حماية الأوطان والحفاظ عليها، من خلال الدفاع المباشر عنها من خلال القوات المسلحة، أو أجهزة الشرطة، أو من خلال البناء والتعمير بتجديد الآثار وترميمها، جزء لا يتجزأ من مقاصد شريعتنا وعقيدتنا.



وأكد أن حماية الأوطان جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الإسلامية ومن موروثنا الحضاري، بل هو جزء من جيناتنا الوراثية، موضحًا أن هذا الوطن ظل وما زال حائط صدٍ دفاعي قوي عن أرضه وأمته وعن العدالة الإنسانية.



وتابع أن الوطن كان شوكة قوية في حلق كل أعدائه المتربصين به، وسيظل بإذن الله، مضيفًا أن أبناء هذا الوطن توحدهم الشدائد ليقفوا صفًا واحدًا يتمنون الشهادة ويحرصون عليها حرص غيرهم على الحياة فداءًا لدينهم ووطنهم وعقيدتهم.



ولفت وزير الأوقاف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن مصر وأهلها: «إن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليكم مصر، فاستوصوا بأهلها خيرًا، واتخذوا منهم جندًا كثيرًا؛ فإنهم خير أجناد الأرض، وهم في رباط إلى يوم القيامة».



وأردف أن الجنود الواقفين على الجبهة يحمون الحدود، على غيرهم من المدنيين بالداخل واجب أيضًا وهو حماية الوطن من المخربين والمفسدين للأناه نحتاج إلى تكامل هذه الجهود، لأن الحروب الجديدة لم تعد عسكرية فقط، بل فكرية واقتصادية ونفسية، مشيرًا إلى ان الجميع عليهم القيام بدورهم في التثقيف والدفاع لأن قضية الوعي قضية مهمة في الدفاع عن الدول.



وابتهل إلى الله داعيًا أن يحفظ الله مصر وأهلها وجيشها وشرطتها من كل سوء.