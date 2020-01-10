AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: حب الوطن وحمايته جزء من جيناتنا الوراثية.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:46 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبدالله سليم
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن واجب الوقت يقتضي منا ويحتم علينا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا صلبًا قويًا خلف قيادتنا السياسية وجيشنا وشرطتنا وخلف جميع المؤسسات الوطنية.

وأوضح «جمعة» اليوم في خطبة الجمعة بعنوان «السماحةُ عقيدة وسلوكا والاصطفاف الوطني واجب الوقت» بمسجد قصر عابدين، أنه تزامنًا مع افتتاح تجديد وترميم مسجد قصر عابدين، نبعث برسالة مفادها أننا أمة نبني ولا نهدم ونحافظ على ما نبني.

وأضاف أننا عندما نعمر مساجدنا وكنائسنا ودور عبادتنا؛ فإننا نعمر أوطاننا ونحق مقاصد أدياننا، مؤكدًا على أن حماية الأوطان والحفاظ عليها، من خلال الدفاع المباشر عنها من خلال القوات المسلحة، أو أجهزة الشرطة، أو من خلال البناء والتعمير بتجديد الآثار وترميمها، جزء لا يتجزأ من مقاصد شريعتنا وعقيدتنا.

وأكد أن حماية الأوطان جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الإسلامية ومن موروثنا الحضاري، بل هو جزء من جيناتنا الوراثية، موضحًا أن هذا الوطن ظل وما زال حائط صدٍ دفاعي قوي عن أرضه وأمته وعن العدالة الإنسانية.

وتابع أن الوطن كان شوكة قوية في حلق كل أعدائه المتربصين به، وسيظل بإذن الله، مضيفًا أن أبناء هذا الوطن توحدهم الشدائد ليقفوا صفًا واحدًا يتمنون الشهادة ويحرصون عليها حرص غيرهم على الحياة فداءًا لدينهم ووطنهم وعقيدتهم.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن مصر وأهلها: «إن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليكم مصر، فاستوصوا بأهلها خيرًا، واتخذوا منهم جندًا كثيرًا؛ فإنهم خير أجناد الأرض، وهم في رباط إلى يوم القيامة».

وأردف أن الجنود الواقفين على الجبهة يحمون الحدود، على غيرهم من المدنيين بالداخل واجب أيضًا وهو حماية الوطن من المخربين والمفسدين للأناه نحتاج إلى تكامل هذه الجهود، لأن الحروب الجديدة لم تعد عسكرية فقط، بل فكرية واقتصادية ونفسية، مشيرًا إلى ان الجميع عليهم القيام بدورهم في التثقيف والدفاع لأن قضية الوعي قضية مهمة في الدفاع عن الدول.

وابتهل إلى الله داعيًا أن يحفظ الله مصر وأهلها وجيشها وشرطتها من كل سوء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: الوطنية الصادقة هي القدرة على العطاء للوطن والتضحية من أجله

وزير الأوقاف: جميع الشرائع السماوية أجمعت على أهمية الأخلاق والقيم الإنسانية

وزير الأوقاف في الأردن: الفهم الصحيح للدين يبني الأمم والفكر المنحرف يدمرها

وزير الأوقاف: الإسلام لم يضع نظاما حكاما للدولة وإنما وضع نظاما عاما للحكم

هل التصوف من الإسلام؟ | الإفتاء تجيب

برلمانى: 30 ألف جنيه نصيب أصغر عامل بمساجد النذور

ترشيحاتنا

يورجن كلوب يعلن غياب رباعي ليفربول عن موقعة توتنهام

داليا مصطفى تناشد متابعيها بالدعاء لوالدتها

البترول أيضا يتراجع.. أسعار النفط اليوم تنخفض بسبب المخزونات الأمريكية

بعد القرار الصادم.. ميجان ماركل تهرب إلى كندا من أجل آرتشي

تراجع كبير .. أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 10 يناير

رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني يكشف حقيقة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الليبي

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

البترول أيضا يتراجع.. أسعار النفط اليوم تنخفض بسبب المخزونات الأمريكية

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة

بمكياج جذاب وإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير