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أخبار العالم

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال شرق إيران

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:42 م
زلزال
زلزال
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أ ش أ
ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر شمال شرق إيران، اليوم الجمعة، على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية أن الزلزال ضرب مدينة سنكان خواف بمحافظة خراسان الرضوية.

ولم يرد أي تقارير حول حجم خسائر وأضرار محتملة للزلزال.

وكانت هزة أرضية بقوة 8ر5 درجات على مقياس ريختر ضربت ضواحي مدينة خواف الحدودية في 2 يناير الجاري، وأسفرت عن أضرار طفيفة في 8 قرى مجاورة لهذه المنطقة.
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