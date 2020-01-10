إبراهيم نور الدين: إلغاء الحكم الخامس قرار سليم والأخطاء غير متعمدة.. فيديو

أكد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين أن أخطاء قضاة الملاعب الصادرة بعد 12 جولة فى الدورى الممتاز ليست كوارث متعمدة وأنها مجرد خطأ بشرى غير متعمد.





وقال إبراهيم نور الدين خلال ندوة "صدى البلد" : الخطأ الذي يقع فيه أى حكم يكون من خلال زاوية الرؤية والتقدير وسوء التوفيق الذى يجانب الحكم خلال أي مباراة فى الدوري المحلي.





وأضاف: الكوارث هى أخطاء متعمدة بينما الأخطاء الصادرة من الحكام بالدورى غير متعمدة وأنا أتابع لعبة ومن سوء حظى أن الكرة اصطدمت بالمنافس تؤدى إلى تغيير مسار الكرة أدت إلى سوء تقدير نتيجة زاوية الرؤية غير الواضحة.





ولفت إلى أن التقدير وسوء التقدير لأى حكم هو الذى يكون عامل فى الأخطاء التى ظهرت بالدورى المحلي مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يقول أنه أفضل حكم فى المسابقة المحلية.



