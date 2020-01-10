تحذيرات سعودية للمواطنين بسبب التقلبات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، بحسب سبق.



جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.



وتشمل الحالة محافظات العاصمة المقدسة: (الطائف، وميسان، والكامل، والليث، وخليص، ورابغ، والمشاعر المقدسة)، وستستمر حتى الساعة الـ11 والنصف مساءً.



وكان قد تصدر هاشتاج #جبل_اللوز موقع التدوينات القصير تويتر السعودية وذلك بعد أن غطت الثلوج قمم الجبل وأضفت مشاهد رائعة على الجبل مما جعل المواطنين يتوافدون على هذه المشاهد لالتقاط الصور.





وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على منطقة تبوك في شمال المملكة.

