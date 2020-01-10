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محافظات

أنشأه أمير اللواء السلطاني.. محافظ القاهرة يفتتح مسجد قصر عابدين بعد تطويره

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:04 م
مسجد قصر عابدين
مسجد قصر عابدين
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عبد العزيز جمال
افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم مسجد قصر عابدين " جامع الفتح الملكي " بعد تطويره والذي استغرق العمل به قرابة ثلاث سنوات بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه " تقريبا" بمعرفة شركة المقاولون العرب.

جاءت عملية التطوير تحت إشراف وتمويل وزارة الأوقاف وتضمنت أعمال الترميم الأسطح والأرضيات والواجهات الحجرية بالإضافة إلى العناصر الرخامية من أعمدة وجدران وأرضيات والمنبر الرفاعى مع ترميم المئذنة والقباب والقبو والمقصورة وتحديث أعمال الكهرباء ووحدات الإنارة.

وأنشأ المسجد عابد بك أمير اللواء السلطاني عام 1631 وفى عام 1918 أمر الملك فؤاد الأول بتجديد الجامع.

شهد الافتتاح د. مختار جمعة وزير الأوقاف ود. خالد عناني وزير الآثار والسياحة واللواء إبراهيم عبد الهادي والمهندس إبراهيم الصابر نائبا محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والشرقية واللواء محمد حنفي السكرتير العام و م. مصطفى عبد العزيز السكرتير المساعد والعميد أحمد أنور رئيس حي عابدين وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وألقى د. مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة وتناول خلالها السماحة في الإسلام وقبول الآخر.
أنشأه أمير اللواء السلطاني.. محافظ القاهرة يفتتح مسجد قصر عابدين بعد تطويره
أنشأه أمير اللواء السلطاني.. محافظ القاهرة يفتتح مسجد قصر عابدين بعد تطويره
أنشأه أمير اللواء السلطاني.. محافظ القاهرة يفتتح مسجد قصر عابدين بعد تطويره
أنشأه أمير اللواء السلطاني.. محافظ القاهرة يفتتح مسجد قصر عابدين بعد تطويره
أنشأه أمير اللواء السلطاني.. محافظ القاهرة يفتتح مسجد قصر عابدين بعد تطويره
أنشأه أمير اللواء السلطاني.. محافظ القاهرة يفتتح مسجد قصر عابدين بعد تطويره
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