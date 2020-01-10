الحماية المدنية تكشف أفضل الطرق لتجنب حرائق الدفايات.. فيديو

حذر اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، من وضع الدفايات بمختلف أنواعها علي السجاد أو على الأقمشة، موضحا أنه من الضروري وضع الدفاية على الأرض مباشرة.



وقال اللواء ممدوح عبدالقادر عبر مكالمة هاتفية لـ فضائية" دي إم سي"، إن دفايات الشمع ممنوع وضعها بالقرب من أي شيء بالغرفة، لافتا إلي أنه في حالة استخدامها يفضل وضعها في مواجهة الحائط.



وأضاف أنه بالنسبة الدفاية الزيت فإنها تتسبب في انطلاق مواد خانقة تخدر الجسم، ومن بعد ذلك تتسبب في الاختناق، وينصح بوجود منفذ للتهوية اثناء تشغيلها.



وأوضح اللوء ممدوح عبد القادر أن الدفاية تستهلك الأكسجين من الهواء أثناء تواجدها بالغرفة، فمن الضروري تواجد باب أو شباك مفتوح حتى لا يتسبب ذلك بالوفاة.



وتابع اللواء ممدوح عبد القادر أن الأخطر من الاحتراق الدخان وليس النار لأنه من الصعب تفادي الدخان، موضحا أنه في حالة حدوث دخان من الأفضل الاستلقاء على الأرض.

