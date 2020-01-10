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محافظات

محافظ أسيوط: إزالات تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بـ3 مراكز

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي ومخالفات البناء بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية من خلال المتابعة الميدانية الدورية لرصد هذه الحالات وإزالتها في المهد للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على حقوق الدولة وصون أرواح مواطنيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لافتًا إلى إزالة عددًا من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزارعية بـ3 مراكز بالمحافظة.

وكانت رئاسة مركز ومدينة أسيوط قد شنت حملة برئاسة اللواء أشرف الطويل تم خلالها إزالة عدد من مخالفات البناء حيث تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي بحوض العمدة خارج الحيز العمراني بموشا فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوي بحوض الزورة بمساحة 80 متر خارج الحيز، وفك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بحوض الجوخ بمساحة 80 متر خارج الحيز العمراني، كما تم إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمنقباد فى المهد وعودة الأرض لحالتها الطبيعة.

وفي مركز الفتح نفذت الوحدة المحلية بقيادة نبيلة علي محمود رئيس المركز حملة لإزالة المخالفات في المهد حيث تم إزالة أعمدة وسملات الدور الأرضي لبناء مخالف بقرية بني مر وفك الشدة الخشبية وتحرير محضر بالمخالفة بمشاركة نواب ومساعدي المركز.

بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج حملة برئاسة يسري كامل رئيس المركز أسفرت عن إزالة منزل بقرية باقور مبني بالقواعد والأعمدة والبلوك الأبيض متعدى على أرض زراعية وقامت الوحدة بباقور بإستخدام معداتها لإزالة المنزل حتى لا يسمح لأي أحد أن يتجاوز القانون.
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