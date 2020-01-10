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منوعات

ملوك السماء.. هواية يمارسها الشباب بصحراء أكتوبر.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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ميرنا محمود -عدسة :هدير عبده
تربية الصقور هواية يطرق بابها الكثير من الناس وتحتاج لمال ومصاريف كثيرة.. التقت عدسة صدي البلد بأعضاء أول جمعية لإنقاذ الصقور المهاجرة الذين تحدثوا عن الأحلام والتحديات التي يواجهونها من أجل نشر هذه الهواية، وطرق العناية بالطيور الجارحة وكيفية تدريبها.

يحكي هاني زكريا أحد مؤسسي الجمعية من خلال تجربته في عالم تربية الصقور أن الصقور تحتاج في بادئ الأمر إلى استئناسها من خلال وضع برقع أو عصابة على عينها حتى تشعر بالهدوء الذي تحتاجه، وقد تبقى على ذراع صاحبها لمدة 6 ساعات حتى تتكيّف معه.

وأوضح أنه يجتمع مع أصدقائه كل يوم جمعة فى صحراء ٦ أكتوبر لتدريب صقورهم على اللياقة، بالاضافة إلي مراحل التدريب الأربعة، الأولى هى كسر الوحشية داخل الصقر حتى يصبح قادرًا على التعامل مع البشر.

وتابع: تتمثل المرحلة الثانية فى تدريب الصقر على اسم أو صفارة كرمز يعرف به أنه حان موعد الطعام الذى يأكله على ذراع مربيه، أما الثالثة فتعرف باسم (الملواح)، حيث أنه تدريبا يوميا للصقور مشتقة من "التلويح" بالإشارات، وهو عبارة عن قطعة جلدية مبطنة بالإسفنج في حجم كف اليد، تعلق بها قطعة من اللحم أو الدجاج أو السمان، ويربطها المدرب في يده ثم يلوح للصقر من بعيد، بهدف تدريبه على التحليق والهجوم والانقضاض على الفريسة،وتعتمد المرحلة الأخيرة على التدريب على الصيد الحقيقى الذى يكون داخل صحراء تعيش فيها أرانب برية.

أما فيما يخص المعتقد الخاطئ عن ألبوم كقول "البوم نذير شؤم وعند النظر اليه يقوم بسحب النظر" قال إن هذا معتقد غير صحيح بالمرة، فالبوم كائن مسالم جدا لا يؤذي، وعند مرحلة معينة من التمرين يصبح كالقط بجناحات.
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