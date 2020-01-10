أنا مملوك للشيطان.. رجل يقتحم كنيسة بسيارته| فيديو

في واقعة شديدة الغرابة اقتحم سائق كنيسة بسيارته، مصطدمًا بالمقاعد قبل أن يتوقف أمام المذبح، مدعيًا بأنه مملوك للشيطان.



فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن الحادثة الغريبة، حيث ظهر في الفيديو عربية جيب سوداء في وسط كنيسة سان خوان إيفانجيليستا في توليدو ، إسبانيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وتقول إحدى شهود العيان أن الرجل اصطدم بسيارة في باب الكنسية، ذهبت إلى السيارة لتفقد السائق لأنها ظنت أنه تعرض لحادث، ولكنه كان في حالة جيدة ولم يخسر سوى نافذته، وصرخ سائق السيارة بالفتاة.



وقامت الفتاة بالاتصال بالطوارئ بينما واصل السائق الصدام في باب الكنيسة حتى كسر الأبواب واقتحمها ودخل إلى المبنى، ووصلت قوات الشرطة وعثرت على الرجل منزعج بجوار المذبح ، حيث ادعى أنه مملوك للشيطان وأنه سيشعر بالأمان فقط في ذلك المكان.



وقد تم التحفظ على الرجل في المستشفى حتى ملاحظة الأطباء، وإخضاعه لعمل تحاليل المخدرات، لإثبات قواه العقلية.





