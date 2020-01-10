AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أنا مملوك للشيطان.. رجل يقتحم كنيسة بسيارته| فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:58 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
في واقعة شديدة الغرابة اقتحم سائق كنيسة بسيارته، مصطدمًا بالمقاعد قبل أن يتوقف أمام المذبح، مدعيًا بأنه مملوك للشيطان.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن الحادثة الغريبة، حيث ظهر في الفيديو عربية جيب سوداء في وسط كنيسة سان خوان إيفانجيليستا في توليدو ، إسبانيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتقول إحدى شهود العيان أن الرجل اصطدم بسيارة في باب الكنسية، ذهبت إلى السيارة لتفقد السائق لأنها ظنت أنه تعرض لحادث، ولكنه كان في حالة جيدة ولم يخسر سوى نافذته، وصرخ سائق السيارة بالفتاة.

وقامت الفتاة بالاتصال بالطوارئ بينما واصل السائق الصدام في باب الكنيسة حتى كسر الأبواب واقتحمها ودخل إلى المبنى، ووصلت قوات الشرطة وعثرت على الرجل منزعج بجوار المذبح ، حيث ادعى أنه مملوك للشيطان وأنه سيشعر بالأمان فقط في ذلك المكان.

وقد تم التحفظ على الرجل في المستشفى حتى ملاحظة الأطباء، وإخضاعه لعمل تحاليل المخدرات، لإثبات قواه العقلية.


Advertisements

ترشيحاتنا

حمدي النقاز يتغزل فى زوجته على انستجرام.. شاهد

الحماية المدنية تكشف أفضل الطرق لتجنب حرائق الدفايات.. فيديو

بعد جراحة دقيقة.. علاء الشربيني يعلن عن موعد عودته للشاشة

يورجن كلوب يعلن غياب رباعي ليفربول عن موقعة توتنهام

حاجة عار والله.. صورة نادرة لـ شيتوس مع حازم إمام وإينو وأسامة حسنى وأوسا

شاهد.. إيرانيون يسخرون من الهجوم الصاروخي على القواعد الأمريكية بالعراق

AdvertisementS

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

هبوط أسعار البنزين والدولار والذهب لهذه الأرقام.. اعرف الأسباب

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الليبي

القوات المسلحة: تنفيذ مناورة عسكرية ضخمة خلال أيام بمشاركة أسلحة حديثة

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

السيسي وبوتين يتفقان على تنسيق الجهود لمواجهة الأرهاب بليبيا

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة

بمكياج جذاب وإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور