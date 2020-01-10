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رياضة

إبراهيم نور الدين يكشف أسباب عدم إدارة جهاد جريشة نهائى أمم أفريقيا.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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يسرى غازى - عدسة - أحمد بيسو
سلط الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، الضوء على عدم إدارة حكم مصرى نهائى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر صيف العام الماضي.

قال الحكم الدولي إبراهيم نور الدين خلال ندوة "صدى البلد": تم استدعائي للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر العام الماضي بعد عدم استكمال اثنين من زملائى المصريين فى المعسكر الذى يسبق بطولة الكان وأحدهما تعرض إلى إصابة لا إرادية.

وتابع: تم استدعائى إلى بطولة أمم إفريقيا وبعدها حضر جهاد جريشة معنا وكنا سعداء بوجود 3 حكام فى البطولة الإفريقية وكنت موفقا فى المباراة التى قمت بإدارتها فى بطولة الكان.

وعن عدم إدارة حكم مصرى فى نهائى الكان قال: جهاد جريشة كان بيدير قبلها بأيام نهائى فى دورى أبطال أفريقيا ومن سوء حظ الحكم المصريين أن جهاد جريشة الحكم الدولى الأول فى مصر والذى شرفنا فى مونديال روسيا 2019 لم يشارك فى إدارة نهائى البطولة القارية، لافتا إلى أنه فى حالة عدم إدارة جهاد جريشة نهائى دورى الأبطال الإفريقي كان المرشح الأول لإدارة نهائى الكان.
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