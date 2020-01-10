المقر البابوى الأول.. صدى البلد تستكشف الكنيسة المرقسية الأثرية في الإسكندرية.. صور

قامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة اليوم الجمعة في الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وهي المقر البابوي الأول في مصر وقبل أن ينتقل إلى العباسية في القاهرة.



الكنيسة التاريخية تم تجديدها مرتين، الأولى في عهد محمد علي باشا، ثم تم توسعتها في فترة البابا شنودة تسعينات القرن الماضي.



وخلال جولتنا وجدنا الكنيسة تتكون من ثلاثة أروقة أوسعها أوسطها، حيث يبلغ سعته ما يقرب من 8 أمتار، والرواقان الجانبيان ما يقرب متر ونصف.



والرواق الأوسط مغطى بقبو يستند إلى صفين من الأعمدة 14 عمود ذات تيجان كورنثية، والرواقين الجانبيين لهما سقف مستند على عقود دائرية على صفين من الأعمدة.



والكنيسة يرجع تاريخها إلى زمن دخول المسيحية، وكان أول المؤمنين بها رجل يدعى إنيانوس وحول بيته إلى كنيسة فصارت الأولى أفريقيًا، والمكان يتوسط الإسكندرية، وبعد أن استشهد القديس مار مرقس نقل جسده إلى الكنيسة، ويعتبر المتبقي من شاهده أقدم مكان فيها.