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وزارة الثقافة تستجيب لمطالب تعديل اللوائح المالية للمصنفات الفنية.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:31 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية، إن قانون الرقابة والرسوم الرقابية لم يتم تعديلها منذ عام 1955 بشكل كامل، وأن آخر تعديل تم علي بعض القوانين منذ عام 1997.

وأضاف خالد عبد الجليل عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "دي إم سي"، أن مجموعة التعديلات التي تمت من قبل، كانت عبارة عن تنفيذ مجموعة من الرسوم وتسديدها.

وأشار خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية، إلي أن اللائحة المالية الجديدة تأتي فيها الرسوم الادارية بمبلغ قدره 1000 ج على العرض، موضحا أن المقصود بالعرض العرض التجاري فقط، وليس الهواة والمستقلين ومسرح الدولة.

وتابع خالد عبد الجليل، أن هناك مجموعة كبيرة من المهرجانات السينمائية معفية بالكامل من الرسوم، لافتا إلى أن المؤسسات الثقافية غير الأمريكية والتي تقدم افلام اجنبية في عروض خاصة، معفاة من الرسوم بشكل كامل.

ولفت خالد عبد الجليل، إلى أن نسخة الفيلم العربي بـ 0100 ج للنسخة الأولية و200 ج لـ باقي النسخ فقط، والفيلم الأجنبي 4000 ج للنسخة الأولى و400 ج لباقي النسخ، موضحا أن ذلك جاء بتوجيهات من وزيرة الثقافة لـ تعديل بعض اللوائح غير المنطقية.
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