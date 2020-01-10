القمل يغذي الشعر ويمنع تساقطه.. هاني الناظر يكشف حقيقة 10 شائعات منتشرة على السوشيال ميديا

نشر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، وأستاذ الأمراض الجلدية، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبرز الخرافات والأكاذيب الرائجة على السوشيال ميديا.

وجاءت أبرز الشائعات، التي كشف حقيقتها الناظر:



- نفى هاني الناظر أن ترك الملوخية والأرز للبيات في الثلاجة ينتج عنه ظهور ديدان.



- وصف شائعة أكل الموز بعد البيض يؤدي للوفاة، بالتخاريف، مؤكدا أن هذا الكلام لا يوجد له أساس من الصحة.



- أكد أن تناول الصمغ العربي لا يشفي من الفشل الكلوي



- لا يعد شرب الشاي أو النسكافيه مع اللبن يسبب أمراضًا عديدة كما يدعي البعض



- نفى أن القمل في الشعر يمنع الإصابة بالجلطات الدماغية ويحسن الدورة الدموية ويمنع سقوط الشعر



- واستنكر انتشار صور سمكة لها رأس بقرة أو طائر برجلين خروف وصور أخرى مركبة ومكتوب تحتها قل سبحان الله ووصفها بالتخاريف والمهازل



- أضاف أن وضع البصل في غرفة النوم ليلا لا يمنع إصابة الإنسان بالأمراض



- أكد أن تناول البنادول مع السڤن لا يؤدي للوفاة كما يدعي البعض تخريف.



- أكد أن الحلويات والشوكولاتة المصرية معظمها بها مواد مستخلصة من الخنزير، كذب وشائعات مغرضة لضرب المنتجات المصرية، ولا يوجد في مصر مصنع واحد لمنتجات غذائية يستخدم شحوما أو أيا من أجزاء الخنزير في منتجاته.



- وضح أن الموز مع اللبن ليس ضارا بالصحة ولا خطر.

