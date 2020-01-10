عرض برنامج شورتات الأوسكار في مكتبة الإسكندرية





احتفاءً بفن الفيلم القصير، تعرض مكتبة الإسكندرية برنامجي شورتات الأوسكار وشورتات النجوم ضمن فعاليات برنامج 176 الذي يحمل اسم أفلام قصيرة كبيرة.





ويُعرض برنامج شورتات الأوسكار يوم الأحد 12 يناير الساعة 7 مساءً، ويضم 5 أفلام عربية قصيرة هي: السلام عليك يا مريم للمخرج باسل خليل وعيني لـأحمد صالح وNOCTURNE IN BLACK لـ جيمي كيروز والجفت، الواوي، الذئب والصبي لـ وليد مونّس وبهية ومحمود للمخرج زيد أبو حمدان .





بينما يُعرض شورتات النجوم يوم الأحد 19 يناير الساعة 7 مساءً، ويضم ،البرنامج الأول من نوعه في العالم العربي، 4 أفلام قصيرة هي الببغاء للمخرجين دارين ج.سلام وأمجد الرشيد، Submarine لـمونيا عقل، خمسة أولاد وعجل لـسعيد زاغة وقنديل البحر لـداميان أونوري، وهو من بطولة النجوم التونسية هند صبري، الفلسطينيان أشرف برهوم وعلي سليمان، اللبنانيان جوليان فرحان ويمني مروان والجزائرية عديلة بنديمراد.



