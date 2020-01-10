هديل ماجد ومحمد عزمي أبرز حضور احتفالية أمثال مشرفة من ذوي الهمم

شاركت هديل ماجد الشهيرة بأم كلثوم التي كرمها الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني السابع للشباب، في احتفالية مستقبل وطن بالشيخ زايد والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان: "أمثال مشرفة من ذوي الهمم"، بحضور أمين النائب عبد الوهاب خليل، أمين التنظيم، وعادل ناصر أمين المحافظة وربيع برديسي أمين الشيخ زايد.



وأثنت هديل ماجد في تصريحات خاصة على دعم الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة: "شعور جميل أن يكون هناك اهتمام من الدولة بنا، خاصة بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لي بمؤتمر الشباب، ودا كان دافع كبير لي".



وطالبت هديل ماجد بتطبيق بند تعيين 5% من الوظائف من ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما شهدت الاحتفالية مشاركة محمد عزمي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحد المشاركين في مؤتمر الشباب في شهر يوليو من العام الماضي، والذي شارك في مسلسل قمر هادي، بطولة الفنان هاني سلامة.



وقال محمد عزمي أحد الشباب المشارك في مؤتمرات الشباب التي أقامتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعيد بالاحتفال اليوم بمستقبل وطن، مشيدًَا بجهود الدولة الكبيرة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وهي المرة الأولى التي يكون فيها هذا الاهتمام.



وينظم حزب مستقبل وطن، أمانة الشيخ زايد، بمستقبل وطن، احتفالية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت عنوان: "أمثال مشرفة من ذوي الهمم"، بحضور أمين النائب عبد الوهاب خليل، أمين التنظيم، وعادل ناصر أمين المحافظة وربيع برديسي امين الشيخ زايد.



وتأتي الاحتفالية بذوي الاحتياجات الخاصة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ذوي الاعاقة وتماشيا مع رؤية واستراتيجية حزب مستقبل وطن.



وتشمل الاحتفالية مجموعة من الألعاب والحيوانات الأليفة وتقديم هدايا لذوي الاحتياجات الخاصة.