سقوط راكب هندي في مطار القاهرة يهرب ألماس بقيمة 2 مليون جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، برئاسة طارق محمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الماس بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أن أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من الشارقة، اشتبه محمد عبد الباقي مأمور اللجنة الجمركية، في راكب هندى قادم من الشارقة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY تم تأكيد الاشتباه.



وأضافت المصادر أن بالعرض على طارق محمد مدير الجمرك قرر تكليف كريم نبيل غريب مأمور الجمرك وأمير مطر رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 29 كيسا بها كمية كبيرة من الألماس مخبأة فى جيوب بنطلونات جينز داخل حقائبه، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 2 مليون جنيه.



قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة برقم 5 لسنة 2020 .

