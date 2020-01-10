إبراهيم نور الدين يروى تفاصيل حكايته مع السحر فى الملاعب.. فيديو

روى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين تفاصيل تعرضه إلى السحر خلال مشاركته فى إدارة مباريات فى القارة الإفريقية إلى جانب قيامه برش المياه فى إحدى مباريات الدورى الممتاز.



وقال إبراهيم نور الدين خلال ندوة "صدى البلد": فى إحدى مباريات الدوري المصري الممتاز قمت بالحصول على زجاجة مياه من أحد المسئولين عن الأمن فى الاستاد وخلال قيامى بمعاينة الملعب كان لاعبو الفريقين يجرون عملية الإحماء فخشيت الدخول للاطمئنان على قانونية الملعب كى لا أتعرض إلى الإصطدام لافتا إلى أنه فضل المعاينة من الخارج.



تابع إبراهيم نور الدين: أحد المصورين التقط لى صورة وأنا أقوم بمعاينة الملعب من الخارج وفى يدى زجاجة مياه مغلقة ولم أقم بفتحها على الإطلاق أو رش أى قطرات مياه منها، منوها إلى أنه تم استغلال اللقطة التليفزيونية على أنه يقوم برش مياه على سبيل السحر على غير الحقيقة.



أشار إلى أنه فى أثناء مشاركته فى إدارة مباريات إفريقيا شاهد أشياء غريبة داخل الملاعب لكنه لم يتعرض على الإطلاق إلى نوعية من أعمال السحر والشعوذة.