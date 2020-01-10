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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد المستشفى المركزي بالفشن

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:37 م
محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد المستشفى المركزي بالفشن
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محمد عبد الحليم
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جولاته الميدانية المستمرة، لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع ،فقد اعتاد المحافظ التواجد أسبوعيًا كل جمعة في أحد مراكز المحافظة، مستهلًا زيارته بأداء صلاة الجمعة بين جموع المواطنين ،لينتقل بعدها لتفقد عدد من المنشآت الخدمية في القطاعات الحيوية.

وزار محافظ بني سويف "اليوم" مركز ومدينة الفشن ،وتفقد خلالها المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية ،متابعًا مستوى التجهيزات التي تم تنفيذها بالمركز ضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة،والذي وصلت تكلفته إلى أكثر من 10 ملايين جنيه، لتقديم مستوى خدمة أفضل وتحقيق النزاهة والشفافية،والتيسير على المواطنين في الحصول على خدماتهم ومعاملاتهم الحكومية المتنوعة .

وناقش المحافظ مدير المركز سير منظومة العمل،خاصة وأن المركز يتم تشغيله تجريبيًا،تمهيدًا لافتتاحه ضمن المراكز التكنولوجية المطورة على مستوى المحافظة،مستفسرًا عن عدد من الجوانب الفنية والإجرائية ومعوقات التشغيل لسرعة تلافيها ،مبديًا بعض الملاحظات الذي أمر بسرعة حلها وإرسال تقرير عاجل بانجازها .

وعقد محافظ بني سويف اجتماعًا مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن أحمد دسوقي في حضور النائبين جمال هندي وعلي أبو دولة عضوى مجلس النواب ، ناقش خلالها عددًا من المشكلات والموضوعات التي تتطلب التدخل لإنجازها وتوفير الحلول لها ،والتي شملت قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الملفات العالقة في قطاع التعليم،حيث أمر محافظ بني سويف بتشكيل لجنة استشارية من المحافظة وكلية الهندسة للمرور على المنشآت التابعة للتعليم التي يوجد بها مشكلة هندسية تتطلب تقريرا نهائيا  لاتخاذ القرار المناسب حيالها في اتجاهين إما الاستفادة منها بعد ترميمها وإجراء الإصلاحات الفنية المطلوبة أو إزالة المنشأة والاستفادة من مكانها في الدفع بمستوى الخدمة.

وتابع المحافظ مستوى الخدمة الصحية بمستشفى الفشن المركزي، حيث تفقد الأقسام للاطمئنان على انتظام الخدمة الطبية والعلاجية بها، موجهًا بتلافي عدد من الملاحظات وإعداد تقرير باحتياجات المستشفى لضمان استمرارية تقديم خدمة صحية جيدة.

واستوقف المحافظ عددا من المواطنين، حيث استمع لمطالبهم الخاصة بذويهم من المرضى، موجها مسؤولي الصحة باتخاذ اللازم، ومكلفًا مكتبه بتسجيل أرقام المواطنين للاستعلام منهم عن الإجراءات المنفذة وأنه تم توفير الحل المطلوب في إطار المتاح أو توفير البدائل المناسبة بشكل غير تقليدي.

رافق المحافظ خلال جولته النائبان جمال هندي وعلى أبو دولة عضوا مجلس النواب ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة الفشن.
محافظ بني سويف يتفقد المستشفى المركزي بالفشن
محافظ بني سويف يتفقد المستشفى المركزي بالفشن
محافظ بني سويف يتفقد المستشفى المركزي بالفشن
محافظ بني سويف يتفقد المستشفى المركزي بالفشن
محافظ بني سويف يتفقد المستشفى المركزي بالفشن
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