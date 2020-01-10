حلاوة شمسنا.. جو معتدل ونهار هادئ يسود الوادي الجديد | صور

يختلف طقس محافظة الوادي الجديد, عن طقس باقي محافظات الجمهورية وخاصةً ما يشهده هذه الايام من طقس متقلب حيث تنعم محافظة الوادي الجديد بالطقس المشمس الذى تتفرد به عن باقي المحافظات من حيث السماء الصافية والجو المعتدل و الذى يسود كافة أنحاء المحافظة وحتي اللحظات الأخيره قبيل غروب الشمس.



وكانت قد سجلت درجة الحرارة اليوم الجمعه بمحافظة الوادي الجديد العظمى 16 والصغرى 8 درجات.



وكان خبراء الأرصاد قد توقعوا أن يسود اليوم الجمعة أﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔيفة إلى ﻣﺘﻮﺳطة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.



وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .

