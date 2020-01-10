إبراهيم نور الدين: مباراة القمة لن أنساها.. وتجربة المحكمات ستنجح.. فيديو

علق الحكم الدولي إبراهيم نور الدين على إحدى المباريات فى الدورى الممتاز التى قام بإدارتها ولم ينسها فى الذاكرة بمشواره التحكيمي إلى جانب مصير تجربة المحكمات فى المسابقات المحلية.



قال إبراهيم نور الدين خلال ندوة "صدى البلد": المباراة التى لا أنساها هى قمة الأهلى والزمالك فى عام 2014 والتى قمت بإدارتها واحتسبت ركلة جزاء للزمالك أهدرها محمود فتح الله وأيضا أحرز الفارس الأبيض هدفا فى نفسه وتعتبر من المباريات التى لا تمحى من الذاكرة.



تابع: المحكمات لا تقل مستوى عن زملائهن الرجال ويحصلن على جرعة تدريبية وتثقيفية ولو طلب منى أن أكون حكما رابعا ضمن أى طاقم نسائى لتمثيل مصر ليس لدى أي مانع فى ذلك.



أضاف: تجربة المحكمات سوف تنجح فى مصر وهى نجحت فى الخارج فلماذا لا تنجح؟ وهناك اثنان من محكمات أتابعهما وهما تطوران من مستواهما هما نور سمير من القاهرة وشاهندة من الإسكندرية ومن المساعدات يارا ومنى عطالله لافتا إلى أنهن قادرات على المشاركة فى إدارة مباريات بالدورى الممتاز فى المستقبل.