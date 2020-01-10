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محافظات

صحة القليوبية: الكشف على 1116 حالة في قافلة قرية الجعافرة.. صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:38 م
صحة القليوبية: الكشف
صحة القليوبية: الكشف على 1116 حالة في قافلة قرية الجعافرة
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أعمال القافلة الطبية في قرية الجعافرة التابعة للإدارة الصحية بشبين القناطر، والتي تأتي ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا.

وقال وكيل الوزارة إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1116 مريضا من المترددين خلال يومين.

وأشار إلى أن القافلة ضمت ٧ عيادات متخصصة شملت تخصصات "الأطفال والباطنة والجراحة والمسالك والعظام والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، كما تم توفير العلاج المجاني لكافة الحالات، بالإضافة إلى إجراء 87 تحليلا مختلفة وأشعة سينية للمرضى.

واضاف الطباخ أنه أقيم على هامش القافلة العديد من الندوات التثقيفية للمرضى وتم الكشف على 64 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.

وأكد استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى ووجه بشدة الحرص والاهتمام الخاص بمريض القافلة الطبية الذي لا تتوفر له الخدمة اليومية من مثل هذه التخصصات الطبية المختلفة.
صحة القليوبية: الكشف على 1116 حالة في قافلة قرية الجعافرة.. صور
صحة القليوبية: الكشف على 1116 حالة في قافلة قرية الجعافرة.. صور
صحة القليوبية: الكشف على 1116 حالة في قافلة قرية الجعافرة.. صور
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