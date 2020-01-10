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رياضة

لاعب المنتخب لسلاح السيف يشارك في الجائزة الكبرى بكندا

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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نور عادل
توجه بطل سلاح السيف الدولي محمد عامر لاعب منتخب مصر إلي كندا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبري لسلاح السيف والمقرر اقامتها خلال الفترة من 10 الي 12 يناير.

وتوجه عامر بالشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لدعمه المستمر للأبطال وإلي اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وللاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني.

وتعد بطولة الجائزة الكبري إحدى أقوى البطولات العالمية المؤهلة لأولمبياد طوكيو عن طريق التصنيف العالمي ويسعي عامر لمواصلة تقديم نتائج متميزة.

كما يعد عامر من الأبطال الواعدين في السلاح المصري حيث حقق المركز السادس في بطولة كأس العالم بالقاهرة في نوفمبر الماضى عقب منافسات قوية مع أبطال مصنفين عالميا فى مستويات متقدمة.
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