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أخبار البلد

برنامج الجمعة في مصر يستضيف منة عرفة.. الليلة

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:38 م
منة عرفة
منة عرفة
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محمد نبيل
يُناقش برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على "MBC مصر" "الليلة" عددا من القضايا المتنوعة، يفتح النقاش في الفقرة الأولي حول "التوجه الحكومي نحو الدعم النقدي المشروط بدلا من العيني".

ويستضيف حسن هيكل نائب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وعطية حماد رئيس شعبة المخابز.

ويستضيف البرنامج في الفقرة الثانية الفنانة الشابة منة عرفه هشام للحديث عن مشوارها الفني والأعمال الجديدة التي ستُشارك فيها، ويستضيف البرنامج في الفقرة الثالثة د علي غزلان مؤلف كتاب "مدمن نجاح".

برنامج "الجمعة في مصر" يُقدم مُتابعة إسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر وتُقدمه د. ياسمين سعيد عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام السادسة مساءً كل جمعه على الهواء.
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