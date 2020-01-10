فايلر يعاين أرضية ملعب مباراة بلاتينيوم

عاين رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أرضية ملعب بابا فيلز ماندافا، قبل المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.



شارك فايلر في معاينة أرضية الملعب، شريف إكرامي، حارس الفريق، الذي رافقه خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة بلاتينيوم.



ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الفريق مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري، حيث تدرب الفريق مرتين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس، قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الغد.

