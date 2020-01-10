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رياضة

رغم استقالته .. حسام حسن يختار 20 لاعبا لمواجهة حرس الحدود

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
استقر حسام حسن المدير الفنى لسموحة على اختيار 20 لاعبا للانتظام فى معسكر مغلق فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود والمقرر إقامته فى الثانية والنصف عصر الأحد المقبل على ملعب الحرس بالمكس، ضمن مباريات الاسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم :

الهانى سليمان وحسين تيمور وكريم يحيى ومحمد كوفى وأحمد أبو الفتوح ومحمود معاذ وفوزى الحناوى وأحمد جمال ومحمد الترهونى ومحمد نادى وخالد محمد وأحمد سلامة وأحمد حمص ويوسف ديوب ومحمود حليمو واسلام جمال وناصر ماهر وحسام حسن ورونالد وانجا وأحمد مكى.

من جهة أخرى تحاول إدارة سموحة إثناء التوأم عن قرار الرحيل عن فريق سموحة، بعدما تقدم الشقيقان باستقالتها عقب الخسارة أمام وادى دجلة فى لقاء الأربعاء الماضى، وفى ذات الوقت تفاضل بين عدد من المديرين الفنيين لاختيار الأنسب لقيادة الفريق فى حالة تمسك التوأم بقرار الرحيل.
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