ممثل صاعد ابن نجمة أمريكية شهيرة يموت من الإدمان .. صور

توفي الممثل وعارض الأزياء الأسترالي هاري هاينز الذي كان أول أعماله الفنية فيلم قصة الرعب الأمريكية: فندق، عن عمر يناهز الـ27 عامًا.



أكدت والدة هاري ، الممثلة جين بادلر ، خبر وفاته عبر حسابها على انستجرام الخميس الماضي.



ودونت أمه عبر منشورها بموقع انستجرام :" كان عمره 27 عامًا وكان العالم لا يزال تحت أقدامه ، ولكن للأسف كان يعاني من مرض عقلى ومن الإدمان ، سأفتقدك يا هاري كل يوم من عمري".



ولم تكشف جين التي اشتهرت بأدوارها في مسلسل الخيال العلمي الخامس على شبكة إن بي سي ، وفالكون كريست ، عن سبب وفاة ابنها.



وستقام مراسم جنازة في مقبرة هوليوود للابن في لوس أنجلوس الأحد 12 يناير.