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منوعات

ممثل صاعد ابن نجمة أمريكية شهيرة يموت من الإدمان .. صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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أحمد شريف
توفي الممثل وعارض الأزياء الأسترالي هاري هاينز الذي كان أول أعماله الفنية فيلم قصة الرعب الأمريكية: فندق، عن عمر يناهز الـ27 عامًا.

أكدت والدة هاري ، الممثلة جين بادلر ، خبر وفاته عبر حسابها على انستجرام الخميس الماضي.

ودونت أمه عبر منشورها بموقع انستجرام :" كان عمره 27 عامًا وكان العالم لا يزال تحت أقدامه ، ولكن للأسف كان يعاني من مرض عقلى ومن الإدمان ، سأفتقدك يا هاري كل يوم من عمري".

ولم تكشف جين التي اشتهرت بأدوارها في مسلسل الخيال العلمي الخامس على شبكة إن بي سي ، وفالكون كريست ، عن سبب وفاة ابنها.

وستقام مراسم جنازة في مقبرة هوليوود للابن في لوس أنجلوس الأحد 12 يناير.
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