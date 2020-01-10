الاتحاد السكندري يواجه الأوليمبى وديا غدا استعدادا لـ بيراميدز

يلتقي الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري غدًا السبت، بقيادة طلعت يوسف المدير الفني مباراة وديا أمام نظيره الأولمبي علي ملعب نادى الاتحاد الجديد بسموحة في إطار استعدادات الاتحاد لمواجهة بيراميدز.



بينما يستعد فريق الأوليمبي لمباريات للدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز ب.



ويجهز طلعت يوسف الفريق السكندري من أجل العودة للانتصارات، وإيقاف النتائج السلبية للفريق.



وكان الاتحاد السكندري تعادل مع فريق انبي في الجولة الماضية ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الدوري.