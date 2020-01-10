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رياضة

شريف إكرامي: الأهلي يبحث عن الفوز دائمًا

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أنهم يبحثون دائمًا عن الفوز بصرف النظر عن مكان إقامة المباراة، سواء على أرضه أو خارجها. وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي، المقرر إقامتها غدًا السبت، إن هذه الأمور لم تعد تفرق كثيرًا في حسم نتائج المباريات، باستثناء الأجواء المحيطة التي قد تساعد في حالة إقامة المباراة على ملعبك.

وأشار شريف، خلال المؤتمر الذي أقيم عصر اليوم في بولاوايو، إلى أن هناك تغيرات حدثت في صفوف الفريق المنافس، سواء باستقدام مدير فني جديد أو بعض اللاعبين، وهو أمر لن يفرق مع لاعبي الأهلي كثيرًا، خاصة أن هدفنا واضح ومحدد وهو الفوز.

وأكد حارس مرمى الأهلي أن اللاعبين يملكون خبرات كبيرة ويعرفون كيفية مواجهة الظروف، خاصة في المباريات الإفريقية.

وقال شريف إكرامي إنه يعاني من إجهاد في السمانة خلال الفترة الأخيرة، وهو السبب في ابتعاده عن المشاركة في التدريبات، وسوف يعود للمشاركة عقب عودة الفريق إلى القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت في بولاوايو، ضمن الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.
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