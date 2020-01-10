أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس أمينا لحزب مستقبل وطن بالنزهة

اختار مسئولو حزب مستقبل وطن الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس أمينا للحزب عن دائرة قسم النزهة.



ويشغل أسامة أبوزيد منصب رئيس نادي الشمس وكذلك يعمل نائبا لرئيس تحرير جريدة أخبار الرياضة بمؤسسة أخبار اليوم .



وتعهد أبوزيد بأن يبحث عن الحفاظ علي مصالح أهالي دائرة النزهة وتقديم أقصي ما لديه مثلما هو الحال في نادي الشمس.



ووجه رئيس الشمس الشكر لكل من منحه ثقته بتولي هذا المنصب الذي يضع علي عاتقه مهمة ثقيلة في الفترة القادمة.