مفيد عاشور يحتفل بأسرة مسرحية رسائل العشاق فى أجواء عائلية مبهجة.. صور

احتفل أمس الفنان مفيد عاشور بأسرة مسرحية "رسائل العشاق" فى سهرة عائلية تتسم بأجواء من البهجة والمحبة بأحد مطاعم وسط البلد, وذلك بعد نهاية الموسم الأول من المسرحية.



ودعا الفنان مفيد عاشور وزوجته سحر عبد الرحمن أبو زهرة أسرة "رسائل العشاق" إحتفالا بتجديد إستمرار عرض المسرحية بناءا على توجيهات وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، والتى قررت إستمرار عرض المسرحية بجميع محافظات مصر، وذلك بعد حضورها عرض المسرحية مؤخرا، والتى أشادت بها مؤكدة أن هذا العمل يعتبر رسالة محبه لتوجيه الشباب لكيفية التعامل فيما بينهم لاستمرار العلاقات بين الرجل والمرأة بشكل إنسانى راق.



ومن المقرر أن تستأنف أسرة مسرحية «رسائل العشاق» عرض المسرحية مجدًا ابتداء من يوم 24 الجارى، وذلك يوميا فى تمام الساعة الثامنة مساءا على مسرح ميامى "وسط البلد".



مسرحية "رسائل العشاق" ملحمة غنائية كوميدية راقصة تحت إدارة الفنان إيهاب فهمى رئيس المسرح الكوميدى ,و من تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم , وبطولة الفنان القدير مفيد عاشور الذى أبدع فى تجسيد شخصية " جلا ل الدين الرومى " والذى أشادت بأدائه أيضا د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وحالة خاصة أضفاها صوت المطرب والمبتهل علي الهلباوي.



وشارك فى التمثيل نخبه من الفنانين الشباب من طلاب أكاديمية الفنون المسرحية منهم زينب العبد , لمى كتكت ، ريم المصرى، يارا المليجي، آسر علي ، عبدالله صابر، جورج أشرف ، ومن فريق الإخراج هايدي العسال، ومحمد عبد الشافي، ومروى سيد، وهبي السقا، وأحمد صبري و توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم حركى للرقصات مناضل عنتر وتصميم الملابس هبة عبد الحميد .

