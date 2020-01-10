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أخبار العالم

حادث خطير في بحر العرب.. صدام وشيك بين سفينة حربية روسية ومدمرة أمريكية.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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أحمد محرم
نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن البحرية الأمريكية أن سفينة حربية روسية اقتربت بشدة من مدمرة أمريكية في بحر العرب، أمس الخميس، متجاهلة تحذيرات أصدرتها المدمرة الأمريكية، وعلى نحو كاد يتسبب باصطدام السفينتين.

وجاء في بيان للأسطول الخامس الأمريكي أنه "يوم الخميس 9 يناير، وبينما كانت المدمرة يو إس إس فاراجوت تقوم بعمليات روتينية شمال بحر العرب، اقتربت منها سفينة حربية روسية بشدة، وأطلقت المدمرة فاراجوت صافرتها 5 مرات، وهي إشارة بحرية دولية معروفة تحذر من خطر الاصطدام وفق قواعد المرور الدولية".

وأضاف البيان "بينما كانت السفينة الروسية تتحرك وتقترب بشدة، فإن تأخير الامتثال للقواعد الدولية رفع مخاطر الاصطدام".

وأوضح مسئولان عسكريان أمريكيان أن السفينة الروسية اقتربت لمسافة 180 قدمًا من المدمرة الأمريكية وأوشك صدام بين السفينتين على الوقوع.

يُذكر أن حادثًا مشابهًا وقع في يونيو الماضي، عندما أوشكت سفينتان حربيتان أمريكية وروسية على الاصطدام في المحيط الهادي، واضطرا لإجراء مناورة طوارئ لتفادي الاصطدام.


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