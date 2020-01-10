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رياضة

كونتي: حاولت ضم إبراهيموفيتش إلى تشيلسي

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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نور عادل
قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، إنه كان قريبا من ضم زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، عندما كان مدربا لتشيلسي الإنجليزي.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث وقع عقدًا لمدة ستة أشهر مع خيار التمديد لعامٍ آخر بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي.

وتابع كونتي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أرحب بعودة إبراهيموفيتش للكالتشيو، إنه بطل رائع".

وأضاف: "إنه يعلم جيدًا أنني حاولت إقناعه بالقدوم إلى تشيلسي، لكنه كان في مرحلة التعافي، وفي النهاية لم يقبل".

وزاد: "لدي احترام كبير له، أعتقد أنه يمكن أن يعطي ميلان الكثير، وأن يعدل بشخصيته الأوضاع الحالية للفريق".

وأكمل: "بالنسبة للمدرب، من المهم العثور على لاعبين يستطيعون فهم كلماته ويقودون الفريق، عندما يكون لديه هذا النوع من اللاعبين تصبح الأمور أسهل كثيرًا".

ولم يستطع إبراهيموفيتش تحقيق الفوز مع ميلان في أول ظهور له بعد عودته في مباراة سامبدوريا، حيث شارك في الشوط الثاني، لكن المواجهة انتهت بالتعادل السلبي.
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