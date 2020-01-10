ناجي شهود: ما يساق عبر مواقع التواصل عن حرب محتملة غير صحيح .. فيديو

قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المناورات التي تقوم بها القوات المسلحة يتم التخطيط المسبق لها، ولا تكن موجهة لشخص بعينه، موضحا أن القوات المسلحة المصرية هي ذراع الشعب المصري التي تنفذ الأوامر الشعبية.



وأضاف اللواء ناجي شهود عبر مكالمة هاتفية لبرنامج " الجمعة في مصر " الذي يذاع على فضائية "ام بي مصر" ، أن ما يتم داخل القوات المسلحة لا علاقة له بأي دولة أخرى أو توتر خارج الحدود المصرية.



وأشار اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن القوات المسلحة المصرية تمتلك عقيدة تمنعها من الخروج خارج الحدود المصرية، إلا من خلال عمل جماعي وتنظيمات جماعية، موضحا أن ما يساق عبر التواصل الاجتماعي عن الحرب لن يحدث ابدا.



وأوضح اللواء ناجي شهود ، أن اعتداءات تركيا على الأراضي الليبية، واجهت انتفاضا كبيرا جدا من القبائل الليبية ورفض تام للتدخل في شؤونها.



وشدد اللواء ناجي شهود، علي أن معاونة الليبيين تتم عن طريق المناورات والمساعدات الاستخرابية والمعلومات والتدريبات العسكرية فقط من خلال تنظيم دولي، موضحا أن الحل المصري لـ الأزمة الليبية تتم بشكل سلمي في المقام الأول.



